Psg, anche Campos rischia il posto: emiri scontenti per Mbappè

C'è aria di terremoto al Paris Saint Germain. Una situazione che rischia di esplodere come una bomba, visto che la miccia è innescata da tempo, con Galtier che sta trattando la risoluzione contrattuale (e poi può andare al Napoli), Messi che è andato all'Inter Miami, Neymar che può salutare, Mbappé che ha ufficializzato l'idea di non rinnovare ulteriormente con il PSG, dopo che un anno fa era stato convinto dai buoni uffici di Antero Henrique. Ma anche quelli di Luis Campos, consulente di mercato che ha avuto un potere limitato negli acquisti - per Skriniar annunciò un rilancio mai arrivato - e che non è riuscito a gestire la situazione Mbappé.

Perché ora Al Khelaifi e Al Thani sono irritati per la gestione dell'attaccante francese. È un danno di immagine ancora più che sportivo, perché ora c'è la necessità di vendere Mbappé per evitare vada via a zero fra un anno. Ma lo stipendio è altissimo e probabilmente fuori mercato per qualunque squadra europea: sebbene sia un marchio già abbastanza in voga, i costi sono (molto) più alti dei benefici, sebbene viaggi oramai a un gol a partita. Il Real Madrid non ha più l'attaccante principe, ma quello che è successo la scorsa estate brucia ancora.

Non c'è solo la vicenda Mbappé, ma la permanenza era il motivo per cui la proprietà chiudeva un occhio su quanto fatto da Campos nell'ultimo anno. Ci sono stati alcuni scontro sul mercato, ma anche la molteplicità di chi ha potere decisionale (fra presidente e emiro, più alcune eminenze grigie che girano intorno al club) è finita nel mirino di alcune critiche fatte a microfoni spenti. In più sono finiti nel mirino anche alcuni rapporti con il Portogallo, con Mendes in particolare - ma non solo - per Vitinha, Renato Sanches e altre operazioni.