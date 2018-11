PSG ancora nel mirino dell'UEFA: rischia l'esclusione dalla Champions

Il Paris Saint-Germain finisce nuovamente nel mirino della UEFA, che mette in discussione la partecipazione del club francese in Champions League a causa del mancato rispetto delle regole del Fair Play Finanziario. Come riporta l'edizione odierna de L'Equipe, infatti, la revisione della valutazione dei contratti di sponsorizzazione potrebbe causare un danno al PSG, provocando una sanzione dell'UEFA, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento anche la contabilità negli acquisti di Neymar e Mbappé. Giusto nella giornata di ieri, infatti, il portavoce UEFA aveva dichiarato che i file precedentemente archiviati si sarebbero potuti riaprire dopo le nuove rivelazioni di Football Leaks.

Secondo la revisione delle sponsorizzazioni con QTA, i conti del PSG per la stagione 2016-2017 registrerebbero perdite di 84 milioni di euro, superando il limite di deficit di 30 milioni di euro imposto dal controllo economico della UEFA, ma adesso sarebbero nel mirino i contratti di sponsorizzazione precedenti al 2015. La pena, continua L'Equipe, potrebbe precludere il PSG dalle competizioni europee, dato che il club francese è già un recidivo dopo la punizione che inflitta nel 2014. Nell'attuale edizione della Champions League, il PSG ha guadagnato 46,34 milioni di euro tra i dati fissi e variabili.