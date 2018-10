Ramsey, c'è anche il Real Madrid sul gallese

Secondo quanto riferito dal “Daily Star” Aaron Ramsey sarebbe finito in orbita Real Madrid. Il gallese è in scadenza di contratto con l’Arsenal e per la prossima finestra di mercato si prospetterebbe un’asta senza esclusione di colpi tra i vari top club interessati al giocatore. Manchester United, Liverpool, Chelsea e anche Juve e Milan sarebbero in fila per il centrocampista dei Gunners, ma la dirigenza blanca sembrerebbe fare sul serio viste le caratteristiche molto gradite dal patron Florentino Perez.