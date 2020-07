Rangnick e il futuro lontano dal Milan. Già in autunno contatti con società di Premier

Il Sud Deutsche Zeitung fa il punto su quel che sarà adesso per Ralf Rangnick, manager che non andrà al Milan. Il fatto di aver aperto al passaggio in rossonero significa che la sua avventura a Lipsia è finita o comunque con questo ruolo. Non sta trattando la risoluzione del contratto da direttore degli affari globali dell'azienda nel ramo calcio, ma è pronto all'addio. Già lo scorso autunno ha avuto contatti non solo col Milan ma anche con club di Premier League.