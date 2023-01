Real Madrid, Asencio e Ceballos eroi di coppa. E puntano al rinnovo di contratto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Grandi protagonisti della rimonta del Real Madrid contro il Villarreal in Copa del Rey ieri sera, Marco Asensio e Dani Ceballos ora puntano a un rinnovo di contratto per continuare la loro avventura nel club della capitale iberica. L'attaccante e il centrocampista sono infatti in scadenza a fine stagione, al pari di altri cinque giocatori, e al momento il loro rinnovo appare lontano e complicato, ma i due giocatori vogliono fortemente restare e presto potrebbero nuovamente bussare alla porta del Real per discutere un nuovo accordo come riferisce Marca.