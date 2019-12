Real Madrid, James Rodriguez non convince: torna sul mercato

Nonostante fosse al centro di diverse voci di mercato la scorsa estate, molte delle quali lo avrebbero voluto al Napoli, James Rodriguez è rimasto al Real Madrid con il desiderio di giocarsi le sue carte. Il talento colombiano tuttavia, in questi mesi, non sarebbe riuscito a convincere Zidane che, secondo quanto riportato dal portale Fichajes.com, avrebbe deciso di rimetterlo sul mercato. Rodriguez, quindi, nonostante il grande amore dei tifosi blancos potrebbe presto salutare Madrid e imbarcarsi in una nuova avventura. Seguito in passato anche dal Milan, James potrebbe cercare rilancio proprio in Italia in un campionato che, a detta sua, ha sempre apprezzato.