Real Madrid, ultimatum ad Asensio: il club vuole sapere se accetterà il rinnovo

Marco Asensio non è convinto dell'offerta che gli ha presentato il Real Madrid per rinnovare. Dalla scorsa estate la proposta non è cambiata e ciò lo ha portato a ingaggiare Jorge Mendes. Il procuratore lo ha offerto a molti club, ma non è riuscito a trovare qualcosa che possa soddisfare lo spagnolo, che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti e vuole un aumento oltre a garanzie di minutaggio. Secondo quanto riportato da Central Defence, i Blancos hanno dato un ultimatum al calciatore, sollecitandolo a rispondere per poter preparare così la squadra per il prossimo anno.