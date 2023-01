Record - Chelsea, l'offerta al Benfica per Enzo Fernandez: inserito anche il cartellino d Ziyech

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro e invece il Chelsea, secondo quanto riferisce Record in Portogallo, avrebbe cambiato le carte in tavola e avrebbe fatto una nuova proposta al Benfica per Enzo Fernandez: 85 milioni, più il cartellno di Ziyech, più due giocatori in prestito (il centrocampista David Datro Fofana e Audrey Santos, giocatore che i Blues stanno acquistando dal Vasco da Gama). Questo cambio di rotta non sarebbbe piaciuto ai portoghesi che pensavano che il Chelsea fosse disposto a pagare la clausola rescissoria.