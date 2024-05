Record - Conceiçao ha rifiutato il Marsiglia. Vuole la Champions

Tra i nomi caldi per il mercato allenatori c'è anche quello di Sergio Conceiçao che, dopo sette anni e 10 trofei, potrebbe lasciare il Porto. Tutto verrà deciso dopo il 26 maggio, giorno in cui i dragoes sfideranno lo Sporting dominatore del campionato nella finalissima della Coppa di Portogallo: il tecnico dunque va a caccia del suo undicesimo squillo con il club lusitano. L'allenatore ha rinnovato recentemente fino al 2028 ma con il presidente Pinto da Costa che qualche giorno dopo ha perso le elezioni, perdendo la carica dopo 42 anni in favore di Andrè Villas Boas. Le vedute con il nuovo numero uno potrebbero essere divergenti e Conceiçao può liberarsi dal contratto quando vuole.

In lizza per il tecnico portoghese, grazie anche allo sponsor Jorge Mendes, c'è anche il Milan. Intanto, però, come scrive questa mattina Record, uno dei giornali sportivi maggiormente seguiti in Portogallo, martedì Sergio Conceiçao ha incontrato l'Olympique Marsiglia ma avrebbe rifiutato la proposta del club francese. La squadra transalpina non parteciperà alla prossima Champions League, un aspetto che per l'allenatore - abitutato bene in questi anni di Porto - è fondamentale. Alla finestra, dunque, rimane interessato il Milan.