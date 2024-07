Renato Sanches giramondo: il portoghese pronto a lasciare nuovamente il PSG

Alla Roma Renato Sanches non ha di certo entusiasmato. Il centrocampista portoghese ha collezionato appena 7 presenze e un gol in Serie A, più altri scampoli di partite in Europa League. A fine stagione, poi, è tornato al Paris Saint-Germain, essendo in Italia solo in prestito, ma consapevole di non dover disfare le valigie poiché considerato in uscita dal sodalizio parigino.

Adesso l'ex giallorosso ha scelto la sua nuova squadra: il Benfica. Stando a quanto riferito da Record, infatti, Renato Sanches ha rifiutato ogni offerta pur di tornare in patria, in Portogallo, a Lisbona. L'accordo tra PSG e Benfica, però, non è ancora stato raggiunto. Non dovrebbe essere complicato, visto che la società francese non vede l'ora di liberarsi del suo ingaggio per un'altra stagione.

Già in giornata - scrive il quotidiano portoghese - potrebbe sbloccarsi definitivamente l'operazione. Le parti sono al lavoro per la definizione dei dettagli del prestito per un'altra stagione, proprio com'era avvenuto con la Roma. E l'affare non è legato a Joao Neves, che farà il percorso inverso.