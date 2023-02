Retroscena su Enzo Fernandez: non solo il Chelsea, lo voleva anche il Manchester City

Fonte: tuttomercatoweb.com

Curioso retroscena di mercato quello raccontato da The Athletic, che spiega come non ci sia stato solamente il Chelsea su Enzo Fernandez. I Blues hanno acquistato il centrocampista dal Benfica, ma in Premier League anche il Manchester City ha provato ad ingaggiare l'argentino e lo seguiva per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento.