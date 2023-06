RMC Sport - Il PSG non ha mollato la pista Thuram. Sull'attaccante ci sono anche Lispia, Milan e Inter

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, il PSG non ha abbandonato la pista che porta a Marcus Thuram, attaccante in uscita a zero dal Borussia Monchengladbach: nonostante il mancato arrivo in panchina di Nagelsmann, che lo voleva assolutamente e lo aveva già contattato nelle scorse settimane, l'interesse dei parigini non è svanito. Sul giocatore, oltre ai parigini, ci sono anche Lipsia, Milan e nelle ultime ore si sarebbe rifatta viva anche l'Inter. Il PSG è sulle tracce anche di un altro attaccante in scadenza di contratto, cioè Wilfried Zaha del Crystal Palace, ma non è la prima scelta dei francesi.