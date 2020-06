Rothen su Thiago Silva: "Un bene che non rinnovi, non è mai stato Ramos o Van Dijk"

Jerome Rothen, bandiera del Monaco e del PSG, ex calciatore anche in nazionale con la Francia e ora opinionista per RMC, ha festeggiato per l'annuncio del club parigino di non voler rinnovare con Thiago Silva. "La partenza di Thiago Silva ha un senso. Ha fatto quel che il club si aspettava da lui per un po', il problema è che nel suo percorso ci sono stati fallimenti e schiaffi presi. E ne sei responsabile, se sei il capitano di una squadra, con uno spogliatoio da guidare e uno stipendio importante. Non è mai stato Ramos o Van Dijk, altrove non avrebbe mai preso i soldi che ha guadagnato a Parigi. E' un grande giocatore ma ha dei limiti a livello mentale. Quando paghi un giocatore così tanto, ti aspetti che trasformi anche gli altri che ha intorno. Fosse per me risparmierei anche i due mesi di contratto fino ad agosto. Ha pianto tutto l'anno sul rinnovo ed è stato lui il primo a porre il veto sulla riduzione degli ingaggi".