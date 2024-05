Rubiales di nuovo nei guai. Nelle nuove accuse coinvolti Messi, Ceferin e Piquè

vedi letture

Un nuovo scandalo rischia di travolgere Luis Rubiales. Secondo il portale spagnolo The Objective , l'ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) avrebbe cercato di aiutare Lionel Messi e Gerard Piqué durante la pandemia di COVID-19 chiedendo aiuto ad Aleksander Ceferin per compensare la drastica riduzione di stipendio concordata con il Barcellona.

Ceferin, secondo questa inchiesta, avrebbe dovuto "dirottare" alcuni fondi UEFA destinati alla RFEF per pagare le due stelle dei catalani. Ci sarebbero diverse conversazioni a dimostrare le accuse; i primi scambi telefonici risalgono al 2 aprile 2020, quando Piqué avrebbe parlato a Rubiales della preoccupazione di Messi per il significativo taglio di stipendio richiesto dal Barcellona per far fronte alla crisi. Rubiales avrebbe quindi contattato immediatamente Ceferin, suggerendogli di utilizzare parte dei fondi UEFA destinati alla RFEF per integrare lo stipendio dell'argentino.

L'ex presidente della Federazione spagnola avrebbe sottolineato l'importanza di Messi per tutto il sistema calcistico spagnolo e avrebbe chiesto di tenere riservata questa storia per non innescare una polemica. Ceferin lo avrebbe rassicurato, promettendo che "nemmeno il suo cane ne sarebbe venuto a conoscenza". Rubiales avrebbe poi avuto diverse conversazioni con Messi e Piqué per concordare una strategia. Una prima proposta concreta sarebbe stata inviata a Ceferin il 6 aprile, con l'idea di recuperare parte dei diritti di trasmissione delle partite della UEFA per risarcire i giocatori. The Objective non specifica però se questo piano alla fine abbia avuto successo, consentendo così a Messi, Piqué e forse ad altri giocatori di recuperare determinate somme di denaro.