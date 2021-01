Sky DE - Il Lipsia non molla Simakan: le ultime dalla Germania

Il Lipsia non molla Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che è seguito con grande interesse anche dal Milan. Secondo quanto riferisce SkySport DE, l'offerta del club tedesco soddisfa il giocatore francese che non avrebbe ancora scelto quale proposta accettare. Il club di via Aldo Rossi lo vorrebbe inserire subito in rosa, mentre il Lispia, che vede Simakan come il ideale di Upamecano, sarebbe disposto a lasciarlo per sei mesi in prestito allo Strasburgo.