Sport - 1 miliardo a Real e Barça per la fedeltà alla Superlega. Possibile maxi multa per Juve e Milan

Dalla Spagna emerge un retroscena curioso sulla Superlega. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, Real Madrid e Barcellona vedranno infatti premiata la loro fedeltà al progetto venuto alla luce nell'aprile del 2021 con un premio che può arrivare fino a un miliardo di euro, sempre che la suddetta competizione riesca effettivamente a partire.

Per quanto riguarda invece le società che hanno deciso di abbandonare la nave dopo la tempesta dei mesi scorsi, ovvero Atletico Madrid, Milan, Juventus e i cosiddetti sei club di Premier League, potrebbe arrivare una multa da ben 300 milioni di euro in caso di mancata partecipazione. Questo discorso non vale però per l'Inter, che non aveva completato interamente l'iter per far parte del progetto Superlega e che già oggi sarebbe quindi al riparo da ogni possibile rivalsa.