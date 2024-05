Stoccarda, Hoeness ha una clausola d'uscita. Lo conferma il papà a Sport1

Nella mattinata di oggi c'è stato un incontro a Casa Milan con i dirigenti dello Stoccarda (clicca qui), dove si è parlato di diversi giocatori. Non ci sono ancora conferme in merito, ma chissà che Moncada, Direttore Tecnico rossonero, non abbia fatto due battute anche su Sebastian Hoeness, allenatore della squadra tedesca. Il 42enne ha sì rinnovato il contratto fino al 2027 poche settimane fa, ma nell'accordo c'è anche una clausola rescissoria.

A confermalo è stato il papà, Dieteter Hoeness a Sport1: "Non ne faccio mistero, c'è una clausola". Il motivo? Nessun accordo con altri club o cose del genere, ma semplicemente un modo per "tutelarsi" nel caso in cui le vedute di Hoeness e lo Stoccarda dovessero iniziare a divergere. Moncada apprezza il lavoro del tedesco, che con lo Stoccarda ha concluso al secondo posto in Bundesliga, ma al momento non c'è nessun tipo di indicazione che porti a lui come prossimo allenatore del Milan. Ma la clausola c'è.