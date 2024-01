Tanganga finirà la stagione con il Millwall. In passato era stato cercato anche dal Milan

Accostato nelle passate sessioni di mercato alle due milanesi (prima il Milan, nell'estate 2022, poi l'Inter nel mercato invernale dello scorso anno) sembra che il futuro di Japhet Tanganga (24 anni) non sarà destinato a toccare il campionato italiano neanche stavolta.

L'estate scorsa il difensore centrale classe 1999, dal doppio passaporto inglese e della Repubblica Democratica del Congo, era stato ceduto dal Tottenham - che ne detiene la proprietà del cartellino - in prestito con diritto di riscatto all'Augsburg ma in questa prima metà di stagione Tanganga non è mai riuscito a mettere un piede in campo. Zero presenze per lui e l'inevitabile volontà di cambiare aria.

Che, stando a quanto si apprende da Sky Sports UK, potrebbe trovare uno sbocco concreto già nelle prossime ore. Secondo le informazioni veicolate dalla pay tv inglese, infatti, sarebbe ormai ad un passo il trasferimento del 24enne centrale al Millwall, storico club di Londra che milita ormai da anni nelle serie inferiori (ora è in Championship, la B di Oltremanica) e che dovrebbe assicurarselo, sempre in prestito, fino a giugno.