The Athletic - Brahim Diaz vicino al rinnovo con il Real fino al 2027

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo un'indiscrezione uscita questa mattina sul The Athletic, il trequartista spagnolo del Milan Brahim Diaz, in prestito da tre anni dal Real Madrid, sarebbe in procinto di firmare un rinnovo di contratto con il club madrileno fino al 2027. Il contratto in essere scade nel 2025 e le due parti sarebbero giunte a un accordo per un'estensione di due anni. Non è ancora chiaro quale sarà poi il futuro di Diaz e dove giocherà a calcio l'anno prossimo: Brahim si trova bene a Milano ma non ha mai nascosto, secondo l'indiscrezione, la sua volontà di tornare a Madrid per giocarsi le sue chance. Intanto il Real lo rinnoverà fino al 2027 anche con un adeguamento del suo stipendio.