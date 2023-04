The Athletic - Marco Asensio vicino al rinnovo con il Real Madrid

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riporta stamattina il The Athletic, l'attaccante spagnolo Marco Asensio sarebbe vicino all'accordo per il rinnovo di contratto con il Real Madrid. L'accordo attuale scade quest'estate e ancora le parti non erano giunte a un'intesa che invece, ora, sembra più vicina. Asensio era stato oggetto dei sogni di mercato anche del Milan e potrebbe esserlo ancora se diventasse senza contratto a partire da luglio.