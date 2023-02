The Guardian - Disordini finale di Parigi, la revisione dà la responsabilità alla Uefa

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riporta oggi in un lungo articolo il quotidiano britannico The Guardian la commissione di revisione della Uefa ha reso noto il rapporto sui fatti accaduti in occasione dell'ultima finale di Champions a Parigi tra Real e Liverpool quando la partita era stata posticipata per ritardi degli ingressi dei tifosi allo stadio. La relazione conclude che la responsabilità primaria sia proprio da attribuire alla Uefa. Il quotidiano inglese attacca duramente l'operato di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, che per questa mala gestione dovrebbe anche pensare alle dimissioni secondo il pensiero di David Conn, autore dell'articolo.