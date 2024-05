The Guardian - West Ham vicino alla chiusura con Lopetegui

vedi letture

Dopo essere stato a un passo dal Milan, il tecnico basco Julen Lopetegui - ormai lontano dalla possibilità di diventare il nuovo allenatore rossonero (LEGGI QUI) - potrebbe ripiegare facilmente su quella che è sempre stata la sua seconda opzione: il West Ham in Premier League. Gli Hammers, come scrive il The Guardian questo pomeriggio, sarebbero vicini alla chiusura dell'accordo con Lopetegui per il ruolo di nuovo allenatore. Lo spagnolo verrebbe a sostituire David Moyes che va in scadenza al termine della stagione e che ha riportato il West Ham a vincere un trofeo internazionale l'anno scorso, la Conference League.

La firma tra Lopetegui e il West Ham, continua il The Guardian, potrebbe già arrivare nel corso della prossima settimana. Il primo obiettivo della squadra londinese, a onor del vero, sarebbe stato Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Club a Lisbona ma per liberare l'allenatore dalla sua attuale squadra è necessario pagare una clausola da 15 milioni di euro, un fattore che ha complicato le contrattazioni. Dunque Lopetegui si prepara a tornare in Premier League dopo l'esperienza con il Wolverhampton.