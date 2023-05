Tolosa, il pres.Comolli: "Sono convinto che giocheremo in Europa la prossima stagione"

MilanNews.it

Il presidente del Tolosa, Damien Comolli, intervenuto in zona mista dopo la vittoria della Coppa di Francia, ha spiegato alla partecipazione della sua squadra alla prossima Europa League: “Abbiamo fornito tutti i documenti e in tutte le discussioni che abbiamo avuto con la federazione, sia a livello di capitale o finanziario, in termini di infrastrutture, qualifiche degli allenatori o del centro di formazione, sono personalmente convinto che giocheremo in Europa la prossima stagione. Se vi dico che abbiamo già preparato tutto per l'Europa penserete che sono pazzo? Abbiamo valutato quanto denaro ci avrebbe portato, non molto in realtà, ma è meglio di un calcio nel sedere. Abbiamo valutato quanti giocatori in più dovremo prendere, le posizioni che dovremo rafforzare, guardando i dati, la probabilità di infortuni giocando il giovedì e la domenica a seconda della posizione...

Se si guarda al numero di partite, arriveremo a circa 42, non molte di più di quelle che abbiamo giocato quest'anno. Abbiamo già capito tutto".