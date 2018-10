Secondo quanto riportato dal Sun Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, avrebbe dato il via libera per la cessione di Mousa Dembele. Seguito da Roma, Inter, Milan e Juventus, il centrocampista belga è in scadenza di contratto e gli Spurs sarebbero disposti a salutarlo già a gennaio per evitare l'addio a parametro zero.