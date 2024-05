West Ham, le prime parole di Lopetegui: "Felice di essere qui. Avevo altre opportunità, ma..."

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham. Queste le prime parole del tecnico spagnolo, molto vicino al Milan nelle scorse settimane: "Sono molto felice, prima di tutto, di poter far parte del futuro di questo grande Club - ha dichiarato ai canali ufficiali degli Hammers -. Cercheremo di dare la nostra impronta. Sento che abbiamo una base fantastica e penso che gli ultimi anni siano stati ottimi. La mia ambizione come allenatore è sempre quella di fare meglio e di raggiungere obiettivi sempre più grandi, di incoraggiare e migliorare i giocatori, la squadra, e competere perché il calcio è questo.

Sono dove voglio arrivare. Sono qui perché l'ho voluto ed è stato un giorno fantastico quando abbiamo concluso il nostro accordo, lo volevamo al 100%. Avevo altre opportunità, ma sono molto felice che il West Ham abbia scelto me perché anch'io ho scelto il West Ham, quindi siamo davvero contenti. Siamo venuti qui con l’idea di fare un grande 'rumore'. Ecco perché siamo entusiasti di questa sfida. Naturalmente faremo del nostro meglio per aiutare il club e la squadra a raggiungere il miglior livello e raggiungere i nostri obiettivi. I tifosi che saranno fondamentali per tutti i nostri risultati”.