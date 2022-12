MN - Milan-Giroud, la trattativa prosegue senza problemi. La proposta: un anno di contratto con opzione per il secondo

MilanNews.it

Dopo un 2022 strepitoso a dir poco, la volontà chiara del Milan è quella di continuare insieme ad Olivier Giroud, in scadenza a giugno 2023. Il dialogo tra le parti per il rinnovo di contratto va avanti dopo i contatti dei mesi scorsi, con la promessa di rivedersi anche durante il mese di gennaio: le negoziazioni proseguono in un clima cordiale e sereno.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la proposta dei rossoneri per il francese è quella di un contratto di un anno con opzione per una seconda ed eventuale stagione, il tutto all'ingaggio attuale percepito dal bomber ex Chelsea con l'aggiunta di bonus legati a risultati personali e di squadra.

di Antonio Vitiello.