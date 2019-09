Il 10 settembre 1995, in occasione di Milan-Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A, Roberto Baggio è andato in gol per la prima volta con la maglia rossonera: l'ex numero 18 milanista segnò la rete della vittoria del Diavolo all'85' con un colpo di testa su assist di Weah (2-1 per il Milan il risultato finale).