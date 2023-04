MilanNews.it

L'11 aprile 1999, Roberto Donadoni ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan: era un match di campionato contro il Parma a San Siro e l'ex ala rossonera entrò in campo in campo al 76' al posto di Boban. La sfida terminò 2-1 per il Diavolo (reti milaniste di Paolo Maldini e Maurizio Ganz).