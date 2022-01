11 gennaio 2006: Rui Costa segna la sua ultima rete con il Milan

L'11 gennaio 2006, in occasione di un Brescia-Milan valido per gli ottavi di ritorno di Coppa Italia, Manuel Rui Costa ha segnato il suo ultimo gol in maglia rossonera: quella sera, il portoghese siglò una doppietta (la seconda rete su rigore). Il risultato finale della sfida fu 4-3 per il Diavolo (di Seedorf e Inzaghi gli altri gol milanisti).