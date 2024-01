11 gennaio 2009: l'esordio in rossonero di David Beckham

11 gennaio 2009: esattamente 15 anni fa David Beckham faceva il suo esordio assoluto in partite ufficiali con la maglia del Milan. Si trattava di un Roma-Milan, curiosamente la prossima avversaria dei rossoneri in campionato, terminato 2-2. Beckham disputò due stagioni al Milan, in realtà due mezze stagioni, perché per due anni consecutivi, il 2009 e il 2010, l'inglese scelse i rossoneri per la seconda metà di stagione dopo il termine dell'MLS, in cui era impegnato con i Galaxy, trasferendosi in prestito a Milano.

In rossonero Beckham non riuscì a vincere alcun trofeo, ma incantò il pubblico con la sua classe: per lui 33 presenze e 2 gol all'attivo. Il suo palmares personale è impressionante: 6 Premier League (1996 1997 1999 2000 2001 2003, Manchester United), 2 FA Cup (1996 1999, Manchester United), 2 Charity Shield (1996 1997, Manchester United), 1 Liga Spagnola (2007, Real Madrid), 1 Supercoppa di Spagna (2007, Real Madrid), 1 Campionato MLS (2011, Los Angeles Galaxy), 1 Champions League (1999, Manchester United), 1 Coppa Intercontinentale (1999, Manchester United)