11 maggio 1980: Fabio Capello gioca la sua ultima partita con la maglia del Milan

L'11 maggio 1980, in occasione di un match di campionato sul campo della Lazio, Fabio Capello ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan: l'ex centrocampista rossonero, che qualche anno dopo ha vinto tutto da allenatore sulla panchina del Diavolo, è entrato in campo all'81' al posto di Galluzzo. La gara terminò 2-0 per la formazione milanista (reti di Galluzzo e Carotti).