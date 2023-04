14 aprile 2001: Kaladze segna la sua ultima rete con il Milan

MilanNews.it

Il 14 aprile 2001, in occasione di un Milan-Udinese valido per la 26^ giornata di campionato, Kakhaber Kaladze ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossonera: il difensore georgiano ha siglato la rete del momentaneo 1-0 (3-0 il risultato finale, di Serginho e Sheva gli altri gol milanisti) con una bella girata di sinistro in area di rigore.