14 aprile 2002: l'ultima presenza di Albertini con la maglia del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 14 aprile 2002, Demetrio Albertini ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera: era un Juventus-Milan valido per la 31^ giornata di Serie A e il match si concluse 1-0 per i bianconeri. L'ex centrocampista milanista, che con il Diavolo ha giocato 406 gare e segnato 28 reti, entrò in campo al 38' al posto di Contra.