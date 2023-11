14 novembre 2010: il primo derby rossonero di Zlatan Ibrahimovic

Il 14 novembre di 13 anni fa Zlatan Ibrahimovic faceva il suo debutto nei derby con la maglia del Milan, dopo averne giocati da avversario con quella nerazzurra. Quel giorno il derby valeva per la dodicesima giornata di campionato, e Zlatan lo decise procurandosi e segnando un rigore al quinto minuto di gioco, determinante per l'1-0 finale con cui il Milan vinse la partita. Ecco un video per rinfrescare la memoria: