15 gennaio 1984: Filippo Galli segna il suo primo gol in rossonero

Prima di fare l'allenatore e il responsabile del settore giovanile milaniste, Filippo Galli ha indossato per molti anni la maglia del Milan come giocatore. Ed esattamente 35 anni fa, il 15 gennaio 1984, l'ex difensore segnò la sua prima rete in rossonero contro l'Avellino in campionato (partita che si giocò a San Siro e terminò 1-0 per il Diavolo).