© foto di Pietro Mazzara

Il 15 marzo 1997, in occasione di un Milan-Fiorentina valido per la 24^ giornata di Serie A, Marcel Desailly ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: il francese segnò il gol del momentaneo 1-0 (2-0 per il Diavolo il risultato finale) grazie ad un bel colpo di testa dal centro dell'area di rigore.