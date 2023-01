MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il 17 gennaio 1988 si è giocato a San Siro un Milan-Como, valido per la 15^ giornata di Serie A: in quel match, terminato con il risultato di 5-0 per il Diavolo, Carlo Ancelotti, ex centrocampista milanista e attuale tecnico del Real Madrid, ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera.