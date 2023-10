20 anni fa la prima rete di Kakà con la maglia del Milan

5 ottobre 2003: a San Siro è tempo di derby, il Milan è ospite dell'Inter in una sfida classica valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri dominano la sfida, portandosi sul 3-0 prima del gol di Martins che rende il passivo leggermente meno pesante per l'Inter. Le tre reti rossonere vengono segnate da Inzaghi, Shevchenko e Ricardo Kakà, da poco arrivato a Milano, che mette a referto il primo gol con la maglia del Milan. La sua storia con la maglia rossonera è straordinaria: 7 stagioni, 307 presenze e 104 gol, il tutto arricchito da svariati trofei e il riconoscimento personale del Pallone D'Oro, conquistato nel 2007.