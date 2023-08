24 anni fa la prima rete di Shevchenko con la maglia del Milan

Lecce-Milan, prima giornata di campionato del 1999. I pugliesi riescono a fermare il Milan sul 2-2. I gol rossoneri sono di Weah e Shevchenko. Era il 29 agosto 1999, esattamente 24 anni fa. E in quell'occasione, Sheva colpì per la prima volta: Quella contro il Lecce fu la prima rete con la maglia del Milan per l'attaccante ucraino. Il suo bilancio in rossonero ne vede all'attivo 175 in 322 presenze, accumulate in 8 stagioni.