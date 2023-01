MilanNews.it

Il 27 gennaio 2010, Kakhaber Kaladze ha giocato la sua ultima partita in maglia rossonera: era un Milan-Udinese valido per i quarti di Coppa Italia che si concluse con il risultato di 1-0 per i friulani. Il georgiano venne schierato dal primo minuto da Leonardo e rimase in campo per tutta la gara.