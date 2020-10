28 ottobre 1997, Franco Baresi dà l'addio al calcio

Il 28 ottobre 1997 Franco Baresi, un mito del calcio internazionale, chiude la carriera e dà l'addio con una partita tra Milan e All Stars. Grandi campioni in campo a San Siro, da Van Basten a Gullit a Papin a Baggio, compagni di squadra con cui ha raccolto grandi successi. Nella All Stars invece, tra gli altri, giocatori del calibro di Butragueno, Michel, Hugo Sanchez. Tutti accorsi a San Siro per festeggiare Baresi, commosso fino alle lacrime. Emozionante il giro di campo finale del capitano rossonero, con tutto lo stadio in piedi ad applaudirlo. Da quel giorno la maglia numero 6 è stata tolta: nessuno in casa Milan potrà più vestirla. Baresi chiudeva una carriera fatta di sei scudetti, quattro supercoppe italiane, tre Champions, tre supercoppe Uefa, due Intercontinentali. Ha fatto parte anche della Nazionale che nell'82 ha conquistato il campionato del mondo.