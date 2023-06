MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 29 giugno di 65 anni fa, in occasione di un Milan - Como di Coppa Italia, fece il suo esordio in rossonero Giovanni Trapattoni. Per il leggendario Trap quella fu la prima di 351 presenze in 13 stagioni da calciatore del Milan. Il risultato di quella sfida giocata a San Siro fu di 4-1 per i rossoneri.