Il 29 ottobre 2011, il Milan ha sfidato in traferta la Roma in un match valido per la decima giornata di Serie A: in quella partita all'Olimpico, Alessandro Nesta ha segnato la sua ultima rete con la maglia rossonera. La gara terminò 3-2 per il Diavolo (di Ibrahimovic gli altri due gol milanisti).