30 anni fa il primo gol in rossonero per Christian Panucci

7 novembre 1993: Christian Panucci segna il suo primo gol in rossonero nel derby, portando in vantaggio il Milan al minuto 34, e contribuendo in maniera significativa alla vittoria finale per 2-1. Ecco i numeri di Panucci con i colori rossoneri: dopo quel gol ne arrivarono altri 11 in 4 stagioni, 134 le presenze totali.