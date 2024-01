36 anni fa Carlo Ancelotti segnava il suo primo gol con la maglia del Milan

17 gennaio 1988: Carlo Ancelotti segna il suo primo gol con la maglia del Milan. 15esima giornata di campionato, Milan-Como, 5-0 per i rossoneri: Ancelotti, titolare, segna il gol del 4-0 al 73esimo minuto, il primo di 11 in rossonero, collezionati in 160 presenze spalmate in 5 stagioni, dal 1987 al 1992. Il nome di Ancelotti è legato al Milan anche, forse soprattutto, grazie a ciò che ha fatto da allenatore del Milan, dal 2001 al 2009.

Ecco i palmares di Ancelotti con il Milan. Iniziamo da quello da calciatore: 2 Scudetti (1987-88, 1991-92), 2 Coppe dei Campioni (1989, 1990), 1 Coppa Intercontinentale (1989), 1 Supercoppa Europea (1990), 1 Supercoppa di Lega (1989), 1 finale di Coppa Italia contro la Juventus (1990). Ora quello da allenatore: 1 Scudetto (2003-04), 2 Champions League (2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 2 Supercoppe Europee (2003, 2007), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Coppa del Mondo per Clubs (2007), 1 Panchina d'oro come miglior allenatore della serie A (2003), Oscar del Calcio "Miglior allenatore del campionato" (2000-01, 2003-04), 1 finale di Coppa Intercontinentale (2003), 1 finale di Champions League (2005)