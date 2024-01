37 anni fa la prima rete di Paolo Maldini con la maglia rossonera

vedi letture

4 gennaio 1987: esattamente 37 anni fa Paolo Maldini segnava il suo primo gol con la maglia rossonera, in un Como-Milan deciso soltanto dal suo gol, che fissò il risultato sull'1-0 al 62esimo. Maldini esordì con la maglia del Diavolo il 20 gennaio 1985 contro l'Udinese, mentre la sua ultima partita in rossonero fu Fiorentina-Milan del 31 maggio 2009.

Inutile dire che Maldini ha fatto la storia del Milan. In 25 stagioni, in cui ha collezionato 902 presenze e 33 gol, questo è il suo palmares: 1 Coppa Italia Primavera (1984-85), 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Mondiale per Club (2007), 4 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003), 1 Coppa Italia (2003), 3 Supercoppe di Lega (1992, 1993, 2004), 1 Mundialito per Clubs (1987), 3 finali di Coppa dei Campioni contro l'Olympique Marseille (1993), contro l'Ajax (1995) e contro il Liverpool (2005), 3 finali di Coppa Intercontinentale contro il San Paolo (1993), contro il Velez (1994) e contro il Boca Juniors (2003), 1 finale di Supercoppa Europea contro il Parma (1994), 3 finali di Supercoppa di Lega contro la Fiorentina (1996), contro il Parma (1999) e contro la Juventus (2003), 1 Premio "Gaetano Scirea" (2002)