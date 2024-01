4 anni fa l'ultima partita di Suso con la maglia del Milan

15 gennaio 2021: Milan-SPAL è il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il risultato finale è di 3-0 per i rossoneri, con gol di Piatek, Castillejo e Theo Hernandez. Al minuto 63 Stefano Pioli sostituisce Samu Castillejo e fa calpestare ancora una volta l'erba del prato di San Siro a Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, che fa la sua ultima presenza in rossonero prima di trasferirsi al Siviglia.

6 stagioni in rossonero per Suso, dal 2014 al 2020 con di mezzo un prestito molto costruttivo di sei mesi al Genoa dal gennaio al giugno 2016. Arrivato a parmetro zero dal Liverpool nell'inverno del 2015, lo spangolo ha vestito per 153 volte la maglia del Milan, in 138 occasioni da titolare, mettendo a segno 24 reti, con una media di 1 gol ogni 509 minuti, e 36 assist. Sfortunata la sua avventura al Milan per quanto concerne i trofei, visto che con in rossonero Suso ha vinto solo una Supercoppa italiana nel dicembre del 2016 contro la Juventus.