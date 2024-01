4 gennaio 2023: l'ultimo gol di Sandro Tonali col Milan

4 gennaio 2023: esattamente un anno fa Sandro Tonali segnava l'ultimo gol con la maglia del Milan. Si trattava di un Salernitana-Milan, finito 2-1 per i rossoneri, che hanno avuto una partenza sprint con due gol in 15 minuti: Tonali segnò il 2-0 al 15esimo. Da quel giorno il centrocampista italiano non riuscì più a trovare la via del gol fino a fine stagione, quando la sua avventura al Milan si chiuse dolorosamente con un improvviso passaggio al Newcastle per delle cifre veramente irrinunciabili.

Sandro Tonali fu una delle colonne portanti nell'anno dell'ultimo scudetto rossonero, quello del 2021/22. Decisivo il suo gol vittoria contro la Lazio nel finale di campionato: regalò al Milan tre punti fondamentali per conquistare il campionato numero 19 della sua storia. Questi i numeri di Tonali in rossonero: 3 stagioni, dal 2020 al 2023, 130 presenze e 7 gol all'attivo.