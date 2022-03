4 marzo 2018, quattro anni fa la scomparsa di Davide Astori: il ricordo del Milan

Quattro anni fa, il 4 marzo 2018, Davide Astori scomparve improvvisamente ad Udine dove si trovava per giocare con la sua Fiorentina. Il Milan ha voluto ricorda su Twitter il suo ex giocatore: "Sono passati quattro anni dalla tua scomparsa... ciao Davide".

Four years ago we lost a shining star, today we pay you homage Davide ⭐



Sono passati quattro anni dalla tua scomparsa... ciao Davide ⭐ #DA13 #SempreMilan pic.twitter.com/HYKtbHzyi4