5 settembre... 1990: 33 anni fa l'esordio di Sebastiano Rossi con il Milan

5 settembre 1990: Milan-Triestina, a San Siro, è la partita di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra i pali, per il Milan, fa il suo esordio Sebastiano Rossi. Quella fu la prima di 330 partite, distribuite in 12 stagioni. Come finì? Dopo 10 minuti un gol di Agostini su rigore consegnò al Milan la vittoria, Rossi mantenne la porta inviolata, e sappiamo bene quante altre volte riuscirà a farlo.